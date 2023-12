Palermo, Nedelcearu: “Periodo difficile, voglio giocare. Dinamo Bucarest? Vedremo…”

Il difensore Nedelcearu non esclude una propria partenza già da gennaio, visto lo scarso minutaggio a Palermo. Le sue dichiarazioni.

Mediagol ⚽️

Una stagione al momento da comparsa. Ionut Nedelcearu ha calcato pochissimo il terreno di gioco con il suo Palermo nell'attuale campionato, aiutando la formazione di Eugenio Corini a coprirsi per una ventina di minuti nella vittoriosa trasferta di Venezia. Vista la fitta concorrenza in difesa, il roccioso centrale rumeno non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in questa prima parte di Serie B. Intervistato da Doardinamo.com, Nedelcearu ha commentato questo suo momento:

"Sto attraversando un periodo difficile, una situazione che non ho mai affrontato dopo aver lasciato la Romania. Ho voglia di giocare, sto ancora lavorando per essere pronto a entrare in qualsiasi momento quando servirà, ma mentalmente è molto difficile. Ho avuto un confronto con la dirigenza anche a inizio stagione, quando sono arrivati ​​altri due difensori centrali. Ma quello che conta adesso è solo che non sono abituato, e questo mi è già costato la perdita della Nazionale. Mi sono perso le ultime convocazioni e naturalmente c’è frustrazione. Ma non ho niente da fare, era naturale che non mi convocassero se non avessi giocato in società".

Dinamo Bucarest nel suo futuro -"Non posso dire sì o no. Il Palermo ha ancora due partite fino alla fine dell’anno e poi vedremo cosa si potrà fare. Certo, la Dinamo resta la mia squadra del cuore, sarà sempre un’opzione, ma per ora non è il momento delle decisioni. Onestamente non penso ancora a nessuna offerta".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.