Palermo, Corriere dello Sport: “Corini vuole tre punti, Lucioni in dubbio a Como”

Due gare in tre giorni per rispondere a diversi interrogativi. Crisi definitivamente alle spalle per il Palermo di Eugenio Corini? Chance residue di promozione diretta ancora in essere o playoff come unico obiettivo credibile? L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico rosanero auspichi la conquista dell'intera posta in palio al Sinigaglia, per agganciare la squadra di Fabregas al terzo posto in classifica e infondere un quid di entusiasmo all'ambiente in vista di un altro big match in programma a stretto giro di posta, la sfida contro la Cremonese di Stroppa al Barbera. La vittoria contro il Pisa, seppur sofferta e comunque ottenuta tra mille criticità, ha restituito un po' di morale ed autostima alla squadra rosanero, che ha dato seguito al pari, intriso di rimpianti per come è maturato, del Tardini contro il Parma. Palermo che scenderà in campo a Como con assenze importanti e sono diversi i dubbi che Corini si trascinerà fino all'immediata vigilia. Centrocampo che dovrà fare a meno di Mamadou Coulibaly, fermato da una lesione muscolare. con Henderson e Stulac in ballottaggio per completare il reparto nevralgico con Segre e Gomes. Problemi anche in difesa: Lucioni ha accusato ieri dei fastidi la cui entità sarà valutata in queste ore, se l'ex Frosinone non dovesse farcela Corini potrebbe spostare Graves centrale al fianco di Marconi, col rientro a destra dello squalificato Mateju. Da considerare anche l'opzione Nedelcearu, con il centrale rumeno che ha giocato fin qui soltanto una ventina di minuti in campionato ma è stato titolare inamovibile lo scorso anno nella retroguardia del Palermo che sfiorò l'accesso ai playoff.