Sassuolo-Virtus Verona 5-1, tripletta Mulattieri. Dionisi batte Fresco in amichevole

A sorpresa sono stati però i veneti a segnare la prima rete dell'incontro, con la firma di testa di Begheldo al 42'. A pochi secondi dal tramonto del primo tempo ci ha pensato Matheus Henrique a rimettere in equilibrio il risultato, anche in questo caso con un'incornata vincente, su cross morbido di Pedersen. Nella ripresa formazione neroverde rivoluzionata con anche Berardi che si è accomodato in panchina. Sono bastati dieci minuti alla formazione di Alessio Dionisi per il sorpasso, con il calcio di rigore realizzato da Volpato al 55'. Nell'ultima mezz'ora è salito in cattedra Mulattieri, con l'ex Frosinone autore di una tripletta decisiva che ha steso la formazione veneta.