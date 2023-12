Verona-Cagliari, Ranieri: “Gara importante.Tutto sugli infortunati e sulle insidie..”

Dopo la sconfitta contro il Napoli , il Cagliari vuole conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alla vigilia della sfida contro il Verona ha rilasciato dichiarazioni Claudio Ranieri . Ecco le parole:

SCONTRO SALVEZZA - "Non abbiamo defezioni sugli infortunati. Sarà una gara importante per entrambe, il Verona sta bene e da quando ha cambiato modulo sta facendo meglio".

RAMMARICO PER NAPOLI - "Ci è mancato il goal. Mi dispiace, ma dobbiamo lavorare per farne di più".

PETAGNA - "Il ragazzo si allena bene ed è un grande professionista. E' una persona matura che sta reagendo in maniera positiva alle critiche".

PRESSIONE DI VINCERE - "No. Sappiamo bene che prima o poi le vittorie arriveranno. Non possiamo sempre guardare alle partite precedenti. Chiedo sempre ai ragazzi di stare sereni ed analizzare pro e contro del passato. Mai piangersi addosso, ma pensare subito alla partita successiva".

PAVOLETTI - "E' un grande professionista, così come Viola, Deiola, Lapadula, Mancosu. Sono i primi ad impegnarsi e a lavorare. Tutti sono titolari e si fanno trovare pronti. Ho un grande materiale umano e quando cambio so che chi entra può fare meglio".

CALCIO CON CINQUE CAMBI - "Sicuramente ti da maggiore possibilità di variazioni tattiche, o anche per quanto riguarda eventuali giocatori ammoniti. Il calcio di oggi è più veloce e più pratico".

DIFESA A 3 O A 4 - "La squadra sa interpretare l'uno e l'altro. Subiamo goal per demerito nostro, ma anche per merito degli altri".

NANDEZ - "Non è al 100%. Ad un centro punto, a Napoli, mi ha detto che non ce la faceva più. Gradualmente tornerà al top".

VERONA E QUESTIONI EXTRACAMPO - "Secondo me no. Mi è capitato quando allenavo la Roma. La squadra si rinchiude in una bolla e pensa solo alla partita".