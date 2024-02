Napoli-Verona, Barzagli: “Campani risucchiati nella negatività. Ora tornano stimoli”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida tra Napoli e Verona

Andrea Barzagli , ex difensore della Juventus e della Nazionale , oggi opinionista di DAZN, ha commentato così ai microfoni dell'emittente tv il successo del Napoli contro l' Hellas Verona e il momento di ripresa della formazione azzurra allenata da Mazzarri :

"Il Napoli viene da un campionato dominato. Può essere interessante l’inserimento dei nuovi acquisti anche per dare competizione a chi lo Scudetto l’ha vinto ed è stato risucchiato in questa negatività. Adesso possono tornare gli stimoli. Kvara l’anno scorso ha fatto cose straordinarie, ma anche quest’anno mica ha fatto così male. Poi ha avuto dei problemi... Osimhen è andato via, ci sono state diverse situazioni”.