Serie B, Ceravolo: “Favorite per la A? Parma, Venezia e Cremonese. Il Catanzaro c’è”

Lotta promozione avvincente ed equilibrata in Serie B. Parma e Venezia davanti a tutte al momento, ma la classifica è molto corta quando mancano due giornate al termine del girone d'andata e con il calciomercato invernale ormai alle porte. C'è ancora margine per riscrivere le gerarchie di questo campionato in chiave promozione diretta ed in ottica playoff. Il Catanzaro è la lieta sorpresa di questa prima parte di stagione e si guadagna legittimamente il ruolo di outsider, la Cremonese è una big designata e sta risalendo velocemente la china con Giovanni Stroppa alla guida, il Palermo ha un organico di livello e sembra avviato ad uscire dalla crisi dopo il pari di Parma e la vittoria al Barbera contro il Pisa. La corsa ala salto di categoria nel torneo cadetto è tra i temi approfonditi dall'ex direttore sportivo del club rosanero, Franco Ceravolo, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.

" Favorite per la promozione in Serie A? Parma, Venezia, Como, Cremonese…. E poi c’è il Catanzaro: bravi i dirigenti a mantenere la squadra compatta. In B le partite spesso le vince chi ha più fame. Occhio: il Catanzaro ha tutto per essere competitivo fino alla fine. Da calabrese vorrei vedere questa squadra nel calcio che conta. Il mio futuro? Per adesso mi aggiorno, vedo partite…. Se capita qualcosa valuto. Altrimenti continuo ad aggiornarmi e a guardare calciatori dal vivo. Il calcio sta cambiando, si guarda ai numeri e gli algoritmi ma un calciatore va conosciuto da vicino prima di fare un investimento importante”.