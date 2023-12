Palermo, Gds: “Brunori bomber, Insigne si sveglia. Davanti c’è chi cerca una chance”

Una giostra da far girare ancora a pieni giri. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul reparto offensivo del Palermo di Corini che ha realizzato sei reti nelle ultime due gare, dopo essersi a lungo inceppato nel profondo frangente di crisi. Gran merito del recente exploit va ovviamente ascritto a Matteo Brunori, autore di una spettacolare doppietta al Tardini contro il Parma, due vere e proprie prodezze balistiche del capitano rosanero, e del gol del raddoppio nella vittoriosa sfida contro il Pisa. Chi è tornato in auge nel match contro i toscani è certamente Roberto Insigne, che ha sbloccato la gare con un tocco di giustezza su imbucata di Gomes, disputando una gara di livello, intrisa di giocate d'alta scuola e due assist vincenti per Brunori e Segre. Proprio il centrocampista ex Torino ha ribadito il vizio del gol, marcatura pesantissima e decisiva contro la compagine di Aquilani dopo che i nerazzurri avevano rimontato in avvio di ripresa il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Tuttavia, il noto quotidiano regionale sottolinea come vi siano tanti altri elementi che scalpitano nel roster offensivo di Corini, in attesa di un'opportunità dal primo minuto. Mancuso e Soleri rispondono sempre presente se chiamati in causa, ma non gonfiano la rete avversaria da un po' di tempo. L'ex Como aveva accorciato le distanze al Barbera contro lo Spezia, Soleri aveva firmato il tris nella trasferta contro la Reggiana il 29 agosto scorso. Fieci presenze da subentrato per il numero 27, che ha contribuito anche all'assalto dei rosa nella seconda parte della ripresa contro il Pisa rimasto in dieci per l'espulsione di Marin. Segnali positivi contro i toscani anche da parte di Di Francesco, una traversa ed un maggiore indice di pericolosità, prova più volitiva ed intensa dell'ex Lecce ancora fermo a quota una rete in stagione con la maglia rosanero. Tre assist già firmati da Valente e tanti spezzoni di gara, con l'ex Carrarese che auspica maggiore spazio e continuità di impiego nel prosieguo della stagione. Cenni di risveglio dall'attacco rosa, ma è chiaro che l'immenso potenziale del reparto va sfruttato molto meglio se si vogliono nutrire concrete chances di promozione.