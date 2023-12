Palermo, Corriere dello Sport: “Vero Insigne è letale, calciomercato con Corini…”

Il bagliore del talento a rischiarare il grigiore e diradare le nubi della crisi. Roberto Insigne si è finalmente acceso ed ha tirato il Palermo fuori dai guai nel delicato bivio al Barbera contro il Pisa. L'approfondimento odierno pubblicato sul Corriere dello Sport celebra la performance di qualità dell'ex Frosinone, reduce da un periodo opaco e condizionato da un fastidiosissimo problema alla schiena nelle ultime settimane. Mattatore contro i toscani, Insigne si è psicologicamente sbloccato dopo aver firmato la prima rete su assist di Gomes, sfornando una serie di accelerazioni, dribbling e giocate di alto lignaggio, compresi i due assist per il raddoppio di Brunori e il tris decisivi calato da Segre ai nerazzurri. Partita da protagonista e parole da leader dopo il triplice fischio, che hanno ribadito la coesione tra calciatori e tecnico nonostante le criticità e la pressione delle ultime settimane. Vittoria importantissima sul piano mentale per recuperare convinzione, serenità ed una base di autostima, risultato fondamentale a cui bisognerà dare continuità nella probante trasferta di Como che rappresenta uno scontro diretto in chiave playoff. Un altro incrocio di livello, vero e proprio big match, il boxing day del 26 dicembre al Barbera contro la Cremonese di Giovanni Stroppa. Intanto si inizia a pensare alla sessione di calciomercato invernale, con il Palermo pronto a potenziare l'organico colmando le lacune emerse dal rettangolo verde in questi primi mesi di campionato. Un laterale basso di destra, un centrocampista sembrano priorità, ma servirà sfoltire la lista over con qualche inevitabile partenza eccellente se si vorranno effettuare nuovi innesti. Dirigenza ed area tecnica stanno ragionando di concerto su strategia da attuare e mosse da compiere, seguendo le indicazioni di Eugenio Corini a conferma della totale fiducia nei confronti del tecnico di Bagnolo Mella.