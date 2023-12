Palermo, La Repubblica: “Sindrome rimonte, difesa e blackout. Problemi Corini…”

Tre punti salvifici e provvidenziali, ma restano ancora tanti problemi da risolvere se si vuole davvero competere per il salto di categoria. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pone l'accento sull'ennesima rimonta subita dal Palermo di Corini nel giro di una manciata di minuti, che stava per pregiudicare il successo anche nel match casalingo contro il Pisa. Già a Parma gli uomini di Corini avevano gettato tre punti alle ortiche, vanificando in pochi minuti di recupero un doppio vantaggio sulla capolista, capace di rimontare con Mihaila e Charpentier e riacciuffare un punto in extremis. Medesimo scenario stava per profilarsi contro la squadra di Aquilani al Barbera, dopo l'uno-due Insigne-Brunori nel finale di primo tempo, sono bastati cinque minuti circa al Pisa in avvio di ripresa per rimettere tutto in parità. Ci ha pensato poi Segre, zuccata vincente su assist ancora di Insigne, a regalare i tre punti ai rosa, ma Corini ha sottolineato nonostante il successo le numerose problematiche emerse sul manto erboso ancora da risolvere. La fragilità psicologica nei minuti finali, il Palermo aveva già perso all'ultimo respiro contro Cosenza e Cittadella al Barbera, è stata evidenziata anche negli ultimi istanti della gara contro i nerazzurri. Anche in dieci uomini il Pisa ha messo all'angolo il Palermo creando diversi grattacapi alla difesa di casa, con Pigliacelli pronto e reattivo in un paio di occasioni. Brunori si è divorato il poker solo davanti a Nicolas ed il Palermo ha sofferto fino al triplice fischio. Diversi anche gli errori di posizionamento e di movimenti senza palla della retroguardia, troppe volte i giocatori di Aquilani hanno potuto battere a rete in libertà e soli davanti a Pigliacelli. Corini ha optato per un centrocampo muscolare, con Gomes, Coulibaly e Segre per sopportare il tridente con Insigne e Di Francesco, non ancora al top della forma, a sostegno di bomber Brunori. Scelta che fornisce maggior filtro e schermatura, sulla carta almeno, ma toglie ovviamente fosforo e fluidità in sede di impostazione della manovra. Tanti i fantasmi da scacciare sul piano psicologico, molto il lavoro ancora da fare sotto il profilo atletico. Anche sabato scorso i toscani sono apparsi più reattivi e tonici su tackle e seconde palle, anche se qualche miglioramento in termini di intensità l Palermo lo ha lasciato intravedere rispetto alle precedenti uscite.