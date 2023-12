Palermo, Gazzetta dello Sport: “Ecco Insigne e Di Francesco, Como e Cremonese…”

Tre punti per mettersi alle spalle la crisi e ricominciare a marciare speditamente nelle zona alte della classifica. Il Palermo ritrova sorriso e vittoria contro il Pisa di Aquilani, dopo una striscia di prestazioni e risultati deludenti che avevano fruttato appena sei punti in otto gare. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" celebra le performances di livello degli attaccanti esterni di Corini contro i nerazzurri. Insigne è stato un vero mattatore, un gol, due assist vincenti e tante giocate di qualità, ma anche Di Francesco ha fornito confortanti segnali di crescita rispetto alle precedenti uscite. Con Brunori che ha ritrovato vena realizzativa, tre gol in due match per il bomber rosanero, la crescita degli aculei del tridente di Corini può costituire un valore aggiunto decisivo per la formazione siciliana. Un Insigne così decisivo e brillante non si era ancora mai ammirato con la maglia del Palermo, mentre Di Francesco, dopo lo stop per infortunio, era rientrato in maniera graduale e contro il Pisa, per intensità e qualità, è parso sulla buona strada per ritrovare la migliore condizione. A Como, nella prossima delicata trasferta contro la terza forza del torneo cadetto, ci si attende un ulteriore step in avanti da parte di entrambi i jolly offensivi, la cui qualità può e deve essere un fattore dirimente per il Palermo in questo campionato. Corini, pur con non poche sofferenze, sembra prossimo a ritrovare al top i suoi uomini di qualità, circostanza che gioverebbe ad efficacia e prolificità del tridente con Brunori in testa. ad Insigne e Di Francesco il compito di confermarsi a Como e dare continuità ai progressi mostrati contro il Pisa, la promozione appare ancora un obiettivo possibile ma molto passa dai match contro lariani e Cremonese.