Serie B, caos Lecco: l’iscrizione al torneo è a rischio. I motivi e l’ipotesi Brescia

Il Lecco e la sua città potrebbero smettere presto di festeggiare la promozione in Serie B - ottenuta con merito - grazie alla vittoria dei playoff di Lega Pro, dopo una cavalcata trionfale, culminata nel doppio successo sul Foggia di Delio Rossi in finale. Secondo "Gazzetta.it" il club lombardo rischia di non essere ammesso al torneo cadetto: il Rigamonti-Ceppi non è a norma per la categoria e serve un altro impianto, l'unica soluzione percorribile era quella di Padova, ma la prefettura non avrebbe dato l’ok. La Lega B alle 21 ha chiuso gli uffici e questa mattina scoprirà se è arrivata la pec in tempo. In caso contrario, il Brescia verrebbe automaticamente ripescato, visto che non sono ammesse deroghe.