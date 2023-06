Lecco, Di Nunno: “L’obiettivo è la salvezza, sarà un campionato molto difficile”

"Inizialmente abbiamo ricevuto molte critiche, invece siamo arrivati in B, cosa che non accadeva da 50 anni. Mister Foschi dal primo giorno ci ha detto che potevamo vincere il campionato e con i fatti è arrivato fino in fondo. Il merito principale è il suo, oltre che dei ragazzi", così il presidente del Lecco nel corso del format di approfondimento sportivo "Maracanà" di Tmw Radio. Paolo Di Nunno ha rilasciato un'interessante intervista, soffermandosi anche sull'obiettivo per il prossimo campionato di Serie B . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Negli ultimi due anni siamo usciti dai playoff in malo modo, quindi le critiche erano sul fatto che la società non volesse salire in B. Qui giocheremo un altro calcio, avremo più visibilità. Il gruppo è stato veramente fantastico quest'anno, nessuno pensava di arrivarci. Dobbiamo ringraziare tutti, calciatori e staff tecnico. Stadio? Ne stiamo parlando in queste ore. Abbiamo parlato col Comune per fare dei lavori importanti. Stiamo cercando uno stadio a cui appoggiarci e che risponda alle regole della Serie B. La vedo dura che riusciremo a fare tutti i lavori necessari", afferma Di Nunno.