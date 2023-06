Lecco-Foggia 3-1, Foschi agguanta la Serie B! Lepore si ripete, Delio Rossi ancora ko

Pronti, via e subito avanti la formazione rossonera con Bjarkason al 4', mattatore di questi playoff giunto alla terza rete, che ha ricevuto palla in area di rigore al seguito di una verticalizzazione di Leo e, dopo un controllo, ha scaricato un potente destro in rete verso il primo palo che ha fatto impazzire di gioia il settore ospiti. Al 33' calcio di Ogunseye sulla gamba di Bianconi e dopo un controllo al VAR l'arbitro ha concesso il calcio di rigore in favore del Lecco. Dal dischetto si è presentato Franco Lepore, il migliore in campo della sfida d'andata con un assist ed un gol su punizione, ed anche in questo caso si è dimostrato decisivo con un destro rasoterra dal dischetto che è valso il pareggio. Rimonta completata per i padroni di casa al 79' con Lakti che al volo con il destro ha raccolto una respinta maldestra del portiere Domingo mandando in visibilio il pubblico del "Mario Rigamonti-Mario Ceppi". Il Lecco dilaga e chiude i conti al 90' con la doppietta di Lepore che, lanciato in profondità, approfitta dell'uscita maldestra di Domingo per insaccare il gol del tris con un lento pallonetto appoggiato in rete con un colpo di testa. Finale incandescente anche per il tecnico Delio Rossi che non è riuscito a restare calmo nell'extra time ricevendo un cartellino rosso. Poco calcio e tanto gioco fermo nei minuti di recupero in una situazione complicata da gestire sia per il direttore di gara sia per gli addetti alla sicurezza dell'impianto lombardo.