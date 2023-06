Brescia, niente Serie B: la Lega ha respinto la domanda d’iscrizione di Cellino

Il Brescia per il momento non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Nonostante la retrocessione in Lega Pro,il patron Massimo Cellino aveva mandato via PEC la domanda d'iscrizione negli uffici della Lega cadetta. In serata è arrivato il secco rifiuto. Questo quanto riportato dal "Giornale di Brescia".