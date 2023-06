Calciomercato Palermo: contatti con l’entourage di Bisoli, Castagnini…

Il Palermo ha palesato il proprio interesse per Bisoli che ha un altro anno di contratto con il Brescia fresco di retrocessione in Serie C.

Il cartellino del centrocampista è di proprietà del Brescia con Bisoli che riflette sul suo futuro dopo la retrocessione in Serie C delle Rondinelle. Un solo anno di contratto e la prospettiva di tornare quanto prima nel torneo cadetto. "Il Brescia, con in testa l’ex direttore sportivo rosanero Castagnini, sta lavorando per provare a convincere il classe 1994 a restare", si legge. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...