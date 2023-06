Brescia, presentata domanda di iscrizione alla Serie B: l’annuncio del club

Scade oggi, martedì 20 giugno, alle ore 23:59, il termine per presentare tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimi campionati. Diversi i club che nelle ultime ore hanno già depositato i fascicoli in questione, ma per alcune società prosegue la corsa contro il tempo.

Intanto, anche il Brescia, dopo la retrocessione in Lega Pro, ha già iscritto la squadra in Serie C. Ma non solo; il club di Massimo Cellino - infatti - ha deciso di presentare anche la domanda per il prossimo campionato di Serie B 2023/2024. Il patron delle Rondinelle - secondo quanto riportato dal "Giornale di Brescia" - punterebbe ad una riammissione "dopo aver ingaggiato una lotta frontale con la Reggina che fa trapelare di aver compiuto tutti i passi necessari per poter ottenere l’iscrizione. Il prossimo passo sarà attendere il 30 giugno quando la Covisoc certificherà effettivamente le iscrizioni", si legge. Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal Brescia sul proprio sito di riferimento: