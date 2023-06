Brescia, ufficiale l’addio di Perinetti: al suo posto l’ex Palermo Castagnini

Dopo gli indizi delle scorse settimane, adesso è arrivata l'ufficialità. Giorgio Perinetti non sarà più il direttore sportivo del Brescia , dopo solo un anno di permanenza. Al suo posto, come ufficializzato in queste ore dal club lombardo, ci sarà l'ex Palermo Renzo Castagnini , reduce dalla breve esperienza a Perugia .

"Brescia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Perinetti Casoni Giorgio. Il club ringrazia il Direttore per il lavoro svolto in questa difficile stagione e gli augura buona fortuna per il prosieguo della carriera.