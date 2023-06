Lecco, l’Ad del Padova Bianchi: “Stadio? Non dipende solo da noi. Non negheremo…”

Sono giornate concitate in casa Lecco, dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie B arrivata al termine dei playoff di Serie C. Il club lombardo rischia concretamente, nonostante la conquista sul campo della cadetteria, di non poter disputare la stagione per ragioni logistiche. Lo stadio "Rigamonti-Ceppi" infatti non è idoneo per ospitare match di Serie B, secondo il regolamento attualmente vigente.