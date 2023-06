Lecco, cosa succede in caso di esclusione dalla B? Il regolamento e l’ipotesi Serie D

Tre giorni dopo la festa per la promozione, il Lecco si trova di fronte ad un cavillo burocratico che potrebbe estromettere il club dal prossimo campionato di Serie B. Il motivo? Il "Rigamonti-Ceppi" non è al momento un impianto a norma per la categoria. Per questo motivo, il club lombardo ha dovuto indicare un altro stadio in cui disputare le gare casalinghe.