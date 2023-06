Caos Lecco, Di Nunno: “Galliani mi ha detto di no per lo stadio di Monza”. Le ultime

Ieri, martedì 20 giugno, il gong. Tra Serie B e Lega Pro per diverse società è stata una vera corsa contro il tempo per presentare le domande di iscrizione al prossimo campionato. La novità più clamorosa riguarda il Lecco, dopo la promozione in cadetteria conquistata dopo 50 anni. Il problema emerso nelle ultime ore riguarda lo stadio, attualmente non a norma per la Serie B.