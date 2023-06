Caos Lecco, Foschi: “Noi in B sul campo, il club sistemerà tutto. Serve equilibrio”

"Noi il 14 di luglio partiamo per la nostra preparazione. Lunedì incontro il presidente per il rinnovo del contratto. Se c’è tutto questo rumore qualcosa che non ha funzionato c’è probabilmente, ma da qui a dire di essere esclusi ce ne passa. Noi non abbiamo problemi economici. Anche per lo stadio, sono problemi risolvibili e in poco tempo. Ieri in comune con il sindaco e il presidente siamo usciti dalla riunione con un comune d’intenti. Per la prima volta sindaco e presidente si sono stretti la mano. Ci sono tutti i presupposti per giocare nel nostro stadio. Non credo minimamente che tutto questo possa portare a qualcosa di drammatico per il Lecco Calcio. Spero di non sbagliarmi, ma ne sono convinto. Viviamo in un’era che con i media e i social si possono dire cose non vere e le persone ci credono. Si fanno danni incredibili", le sue parole.