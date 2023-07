Calciomercato Serie B, il punto: Caprile saluta Bari. Sampdoria, Verre potrebbe…

Si avvicina sempre di più il Palermo a Sebastiano Desplanches, che ricoprirà il ruolo di vice di Mirko Pigliacelli mentre Samuele Massolo sarà reindirizzato verso il Vicenza. In uscita c'è anche Jeremie Broh che ha ricevuto le avances dalla Triestina in Serie C.

Il Bari saluta Elia Caprile dopo la splendida stagione tra i pali della porta biancorossa. L'estremo difensore si accaserà al Napoli che a sua volta lo girerà in prestito all'Empoli. Si va a definire anche il reparto più avanzato, con Marco Nasti pronto a vestire la maglia biancorossa in prestito dal Milan, mentre si puntano Davide Diaw del Modena ed Ettore Gliozzi del Pisa. Mirko Antenucci, invece, è tornato a giocare per la Spal in Serie C.