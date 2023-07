Palermo, Amelia: “Non riuscivo mai a capire Gilardino. Rigore parato a Ronaldinho…”

Al camp internazionale promosso dalla La Cavera Academy, l'ex portiere del Palermo, Marco Amelia, è intervenuto insieme all'ex collega Davide Moscardelli per raccontare alcuni retroscena relativi alla propria carriera e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono venuto a giocare qui a Palermo quando avevo tante richieste dopo aver fatto bene con il Livorno. Per me è stata una scelta facile ed ho fatto bene perché mi sono approcciato ad una splendida realtà. Ai tempi c'è stato un cambio generazionale dopo Guidolin e si è creato un gruppo vincente ed entusiasmante consolidatosi con l'anno successivo in cui i rosa arrivarono a sfiorare la zona Champions League".