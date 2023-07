Palermo, senti Moscardelli: “Potevo fare il vice Toni. La mia colpa è stata una…”

"Ai tempi della stagione 2003/04 c'era la possibilità per me di vestire la maglia del Palermo a gennaio, quando i rosa stavano per vincere il campionato di Serie B. Serviva un vice in avanti per il titolare Luca Toni ed io in quel momento stavo facendo benissimo a Trieste. Non vi svelo il motivo per cui alla fine la trattativa non si è concretizzata ma sicuramente mi sarebbe piaciuto. La mia colpa potrebbe essere stata quella di non aver insistito troppo. Ero giovanissimo e adesso è facile dire che avrei dovuto accettare, così come avrebbe potuto farlo il mio ex presidente. Succede a tutti di sbagliare".