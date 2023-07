Ritiro Palermo, Di Mariano ai box: lavoro differenziato lontano dal terreno di gioco

Si ferma Francesco Di Mariano. L'attaccante classe 1996 non è sceso in campo nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio. Il calciatore palermitano non ha preso parte né alla seduta mattutina in programma a Ronzone, in provincia di Trento, né all'allenamento pomeridiano svolto dalla squadra di Eugenio Corini. Nel dettaglio, l'ex Venezia e Lecce ha svolto un lavoro differenziato, così come Giacomo Corona e Ales Mateju. Di Mariano, nel pomeriggio di mercoledì, aveva terminato anzitempo l'allenamento a scopo precauzionale con una fasciatura al quadricipite destro.