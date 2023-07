Ritiro Palermo, il report: doppia seduta, differenziato per tre. Domenica…

Doppio allenamento oggi a Ronzone per il Palermo di Eugenio Corini. La squadra di mattina ha svolto un'attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva per reparti, mentre nel pomeriggio un'attivazione tecnica, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Lavoro differenziato per Giacomo Corona, Francesco Di Mariano ed Ales Mateju.