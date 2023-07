Juventus, fine di una storia: Bonucci messo fuori rosa. Futuro alla Sampdoria…

Il suo addio sembrava concretizzarsi già negli ultimi giorni, con il suo nome accostato alla Sampdoria allenata dall'ex compagno Andrea Pirlo che desidererebbe fortemente avere dalla propria parte un calciatore del calibro di Bonucci. Interesse confermato anche dal direttore tecnico blucerchiato, anch'egli ex giocatore della Juventus, Nicola Legrottaglie. Tuttavia, una decisione così brusca non era facile da ipotizzare. "il capitano è fuori dal progetto del club per scelta tecnica. Scioccato per la notizia, il difensore ha preso atto della decisione" sottolinea il quotidiano.