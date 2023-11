Inter-Frosinone, probabili formazioni: Thuram e Martinez dal 1′, Ibrahimovic titolare

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Quasi tutto pronto per Inter-Frosinone. Il match - valido per la dodicesima giornata di Serie A - è in programma a San Siro alle ore 20.45.

La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus nell'anticipo giocato contro il Cagliari. I bianconeri, almeno per una notte, hanno scavalcato di una lunghezza l'Inter in classifica. Thuram e compagni cercheranno, dunque, di riprendere in mano la vetta del campionato nel match in programma questa sera contro la formazione di Eusebio Di Francesco.

L'Inter è reduce da otto risultati utili consecutivi (sette vittorie e un pareggio) tra campionato e Champions League. Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2 per provare a battere una delle sorprese del campionato. A centrocampo fiducia per Barella ancora alla ricerca del primo gol stagionale, mentre in avanti spazio alla coppia già collaudata e formata da Thuram e Lautaro.

Dopo due sconfitte consecutive il Frosinone ha battuto il Torino in Coppa Italia e ha vinto di misura lo scontro salvezza contro l'Empoli. Un avvio decisamente positivo per Cheddira e compagni che occupano attualmente la dodicesima posizione in classifica. Di Francesco affiderà le chiavi dell'attacco proprio all'ex bomber del Bari che, salvo sorprese, verrà supportato sulla trequarti da Soulé, Reinier e Ibrahimovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-FROSINONE — INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Darmian, Bisseck, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Lusuardi, Monterisi, Lirola, Lulic, Bourabia, Garritano, Brescianini, Gelli, Baez, Cuni, Kvernadze, Kaio Jorge, Caso.

ARBITRO: Dionisi

ASSISTENTI: Tolfo-Pagliardini

QUARTO UOMO: Feliciani

VAR: Serra

AVAR: La Penna

DOVE VEDERE INTER-FROSINONE IN TV — Inter-Frosinone è in programma alle ore 20.45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.