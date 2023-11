Chelsea-Manchester City, le probabili formazioni: Jackson contro Haaland. Ok Sterling

La preview del big match di Premier League tra Chelsea e Manchester City. Guardiola si affida ad Haaland, Pochettino punta sull'ex Sterling.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Lo Stamford Bridge sarà il teatro della sfida tra Chelsea e Manchester City, big match di questa dodicesima giornata di Premier League con il calcio d'inizio in programma per le 17:30. Obiettivi diversi per questi due club storicamente vincenti, con i Blues costretti a scalare una montagna dato un avvio di stagione complicato e con i Citizens chiamati a rispondere al pressing delle inseguitrici per mantenere saldo il comando in solitaria della vetta.

Il Chelsea è in un buon momento di forma dopo il poker rifilato contro il Tottenham nell'ultima gara di campionato, con gli Spurs che però erano in doppia inferiorità numerica. Dopo un avvio di stagione deludente, in linea con l'annata precedente, i Blues si stanno rialzando a poco a poco, con la zona Europa che nonostante ciò resta ancora lontana. Pochettino, che ha lottato contro le proprie emozioni dopo la vittoria contro il suo ex Tottenham, lancerà ancora una volta dal primo minuto Jackson, autore di una tripletta nell'ultimo match. Sarà titolare anche Raheem Sterling e sull'attaccante inglese saranno particolarmente rivolte le attenzioni degli spettatori in quanto ex della serata, ricordando le sette stagioni giocate con i Citizens con ben dodici titoli conquistati da protagonista. Spazio anche a Palmer, altro ex giocatore del club del City Group e che ha fatto parte della rosa che lo scorso anno ha vinto il "Treble".

Il Manchester City si è ormai lasciato alle spalle quel breve periodo di blackout ed ha incanalato una serie di tre successi consecutivi in Premier League, cinque vittorie di fila considerando anche le coppe. La vittoria di sabato dell'Arsenal è valsa l'aggancio alla vetta dei Gunners che dunque si ritrovano a pari punti con i Citizens. Il confronto con il Blues rievoca alla mente dolci ricordi per i londinesi vista la Champions League vinta nel 2021 ma da quella gara il Chelsea non è più riuscito ad imporsi contro Guardiola. L'uomo del momento in casa City non è Haaland, bensì Doku, autentica rivelazione delle ultime uscite. Il norvegese è però tutt'altro che in crisi realizzativa ed è pronto ad accendersi ancora, supportato da Bernardo Silva e Julian Alvarez.

Le probabili formazioni — CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. Allenatore: Pochettino.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Walker, Rodri, Kovacic, Doku; Bernardo Silva, Julian Alvarez; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 4K (canale 201). Disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.