Barcellona-Alaves, le probabili formazioni: Xavi con Gavi e Lewandowki. C’è Hagi

La preview e le probabili formazioni del match valido per la tredicesima giornata della Liga spagnola, tra Barcellona e Alaves, in programma alle ore 16.15.

⚽️

La sconfitta in Champions League per mano dello Shakhtar è stata un duro colpo per il Barcellona, che ha perso un'occasione importante per avvicinarsi al passaggio del turno. La squadra di Xavi ha dimostrato di essere ancora in fase di costruzione e di avere bisogno di tempo per tornare a competere ai massimi livelli. Anche la classifica della Liga, però, non sorride ai catalani, che occupano la terza posizione a meno cinque dal Real Madrid ed a sette lunghezze dalla capolista Girona (entrambe hanno una partita in più rispetto al Barça). La vittoria sulla Real Sociedad ha permesso al Barcellona di sfruttare il pareggio dei rivali blancos di settimana scorsa e stare sulla scia del primato.

La partita contro l'Alaves - in programma oggi alle ore 16.15 - è un'occasione importante per i catalani che devono accorciare il gap numero in campionato, con chi gli sta davanti. Gli ospiti, infatti, sono in una situazione di classifica da non sottovalutare. Al momento occupano la quattordicesima posizione ed hanno raccolto 12 punti in 12 partite. Ma la zona rossa della graduatoria dista solamente 5 lunghezze e di conseguenza, i ragazzi di Luis García vorranno dare continuità al successo contro l'Almeria dello scorso cinque novembre. In conclusione, il Barcellona è favorito per questa partita e dovrebbe riuscire a vincere senza troppi problemi. Una vittoria che permetterebbe ai catalani di andare alla sosta più vicini alla testa della classifica e con la consapevolezza di poter competere per il titolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Crhistensen, Alonso; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowki, Ferran Torres.

ALAVES (4-2-3-1): Silvera; Gorosabel, Abqar, Sediar, Lopez; Blanco, Guevara; Rioja, Hagi, Guridi; Garcia.

DOVE VEDERE IL MATCH — Barcellona-Alaves è una gara valida per la tredicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.