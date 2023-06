Serie B, c’è il Lecco. Da Sampdoria a Palermo, il quadro completo delle venti squadre

Sarà una lotta accesa su ogni fronte, a partire dalla corsa ai piani alti della classifica che vedranno alcune piazze desiderose di riprovarci dopo aver fallito la scalata playoff sul più bello, come il Parma o soprattutto il Bari. Dalla Liguria arrivano invece Sampdoria e Spezia, con i blucerchiati che con la nuova proprietà targata Radrizzani sognano un ritorno lampo in Serie A. Non bisogna dimenticare anche la Cremonese che è già di ritorno in B ma che ha stupito gli appassionati di calcio tramite la Coppa Italia. Vuole sorprendere tutti anche il Como che, dopo un campionato altalenante conclusosi con la salvezza alla penultima giornata, è pronto a ripartire con l'appoggio della proprietà più ricca d'Italia. Non nasconde le proprie grandi ambizioni il Palermo targato City Group che, dopo il consolidamento della categoria conquistato nella precedente annata, è pronto a puntare al vertice. Dalla Serie C sbarcano invece il Catanzaro, pronto per il derby contro il Cosenza, la Feralpisalò, la Reggiana che ha recentemente affidato la panchina ad Alessandro Nesta ed il già citato Lecco.