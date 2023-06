Calciomercato Palermo, porte girevoli: Massolo potrebbe partire. Le ultime

Massolo, invece, "rischia di finire sul mercato", si legge. "Non per demeriti, ma perché per recuperare una casella nella lista 'Over', il Palermo potrebbe sacrificare l’eroe dei playoff di C per affidare il ruolo di secondo portiere ad un 'Under' di prospettiva". Il contratto che lega Massolo al Palermo scade tra un anno, il 30 giugno 2024. Intanto, la dirigenza rosanero sarebbe già alla ricerca dei portieri "più promettenti, nati dopo il primo gennaio del 2000. All’estero e in Italia". Tra questi potrebbero esserci due profili cresciuti nel settore giovanile del Milan: Plizzari (classe 2000) e Soncin (classe 2001). Seguiranno aggiornamenti...