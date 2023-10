Serie B, Gazzetta dello Sport: “Palermo rosa top, Parma, Venezia e Catanzaro…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa una panoramica sulle quattro formazioni al momento al vertice della classifica in Serie B. Il Parma dovrà immediatamente dimostrare di saper reagire alla prima battuta d0arresto patita al Penzo di Venezia, ospitando al Tardini un Como altrettanto voglioso di rivalsa dopo i tre gol in casa, con annessa sconfitta, incassati dalla Cremonese del nuovo tecnico Stroppa. Venezia di Vanoli che pare avere imboccato la strada maestra e sta lavorando per correggere i difetti emersi fin qui. Ottima risposta dei lagunari, due vittorie consecutive contro Modena e Parma, dopo il ko interno patito contro il Palermo di Corini. Difesa veneta affidabile, fase offensiva da migliorare in particolar modo per quanto riguarda apporto e contributo realizzativo dei trequartisti alla coppia di attaccanti. Catanzaro di Vivarini squadra rivelazione del torneo cadetto: percorso brillante sul piano del gioco e dei risultati, diciotto punti e ben quindici gol già messi a referto dai calabresi. Salto di categoria metabolizzato con disinvoltura e senza traumi, soltanto i ducali di Pecchia hanno fin qui mostrato un attacco più prolifico rispetto a Biasci e compagni. Palermo che è di fatto la capolista virtuale del campionato come evidenzia l'approfondimento pubblicato sulla rosea: vincendo il recupero interno contro il Brescia, Brunori e compagni sorpasserebbero il Parma conquistando la vetta a parità di partite giocate. Quattro gare sulle prossime cinque al Barbera costituiscono un plus che potrebbe lanciare in orbita la formazione di Corini, che ha mostrato spessore e muscoli da big rispondendo con tre vittorie consecutive allo scivolone interno contro il Cosenza di Caserta. Rosa top per qualità e profondità, solidità tattica e mentale, elementi esperti e carismatici che sanno come si vince in categoria. Se dovesse mantenere la medesima velocità di crociera anche dopo la sosta, il Palermo ha tutte le carte in regola per andare lontano. Corini dovrà essere bravo a gestire e dosare al meglio le numerose risorse tecniche a disposizione nel suo organico.