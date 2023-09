Perinetti: “Cremonese, Vazquez-Coda in B da manicomio. Ballardini, Alvini e Pirlo…”

Panchine già saltate in Serie B ed altre che potrebbero pesantemente iniziare a traballare in caso di ulteriori risultati negativi. Avvicendamento sorprendente a Cremona, con Davide Ballardini sollevato dall'incarico e sostituito dopo poche giornate da Giovanni Stroppa. L aformazione grigiorossa veniva legittimamente indicata come una delle favorite alla promozione in Serie A alla viglia, ma il primo scorcio del torneo cadetto 2023-2024 è stato marcatamente al di sotto delle aspettative per Vazquez e compagni. Situazioni complesse anche in Liguria tra La Spezia e Genova con Alvini e Pirlo che non hanno ancora trovato la quadra, in termini di prestazioni e risultati, rispettivamente sulle panchine di Spezia e Sampdoria. La partenza a rilento di alcune big designate del campionato di Serie B è satata oggetto di approfondimento da parte dell'attuale ds dell'Avellino, ex Venezia e Palermo, tra le altre, intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it.