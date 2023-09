Palermo, Perinetti: “Effetto City Group si vede ma attenzione a Parma, Venezia e…”

E sul calciomercato mondiale dominato ormai dall'Arabia Saudita - "Mercato caratterizzato dalle offerte arabe a giocatori importanti e non a fine carriera ma in età da competizione. Questo ha scioccato tutto l’ambiente. Hanno aperto una finestra importante per la portata delle offerte economiche e per la visione di sistema che vogliono dare. Anche le grandi in Italia affrontano il mercato come facevano prima soltanto le provinciali. Questo non è un grande segnale. Le dinamiche attuali fanno pensare che non ci sia grande ricchezza”.