Stulac: “Mai pensato di lasciare Palermo. Lo scorso anno ci serviva tempo ma ora…”

"Le sensazioni che ho sentito dopo il gol sono state bellissime, perché è stato il primo davanti alla gente di Palermo. Vedere i compagni venire verso di me per abbracciarmi mi ha reso ancora più felice. mi ha confermato che siamo un gruppo speciale. Mancuso lo conosco da anni, è un calciatore bravissimo e una persona splendida: sono davvero contento che sia qui con me. Come sto? La coscia sta benissimo adesso: io mi sento bene, so che più partite gioco e meglio riesco a sentirmi dal punto di vista fisico. Non ho mai pensato di andare via da Palermo, né ho ricevuto alcuna proposta per cambiare squadra. Qui mi sento felice è assolutamente concentrato per fare grandi cose con il Palermo. L’anno scorso all’inizio è stato difficile, perché comunque eravamo tutti nuovi e ci serviva un po’ di tempo; in campo abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma adesso dobbiamo solo guardare avanti e smettere di pensare al passato. Anche quest’estate sano arrivati giocatori importanti: sicuramente ci è voluto un po’ di tempo per creare un gruppo, ma tutti insieme stiamo diventando squadra passo dopo passo".