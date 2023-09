Palermo, investimento Lund: buon esordio con gli USA, per Rinaudo era la prima scelta

La vita del difensore danese, naturalizzato statunitense, è davvero cambiata nel giro di un mese. La sua avventura in Svezia con l'Hacken è giunta al termine e l'ambizioso progetto della società targata City Football Group ha rappresentato una svolta alla sua carriera. Oltre ad aver già esordito ben figurando con il Palermo, Lund è stato convocato per la prima volta dal commissario tecnico degli USA Gregg Berhalter, riuscendo a ritagliarsi una fetta di gara nel corso dell'amichevole degli Stati Uniti contro l'Uzbekistan. Il terzino rosanero è entrato in campo al minuto 81 del match, sostituendo Antonee Robinson, esterno mancino del Fulham che milita in Premier League, titolare sulla corsia mancina. Un debutto coinciso con la vittoria per 3-0 della squadra allenata da Berhalter, alla luce delle reti messe a segno da Weah, Pepi e dall'attaccante del Milan Christian Pulisic. Prima del ritorno alla corte di mister Eugenio Corini ed alla preparazione per il match di Ascoli, Lund sarà impegnato in un'altra gara: quella contro l'Oman, in scena il 12 settembre a St. Paul, con il desiderio da parte dell'ex Hacken di partire dal primo minuto.