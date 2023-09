Palermo, vittoria e debutto per Kristoffer Lund con gli Stati Uniti (HIGHLIGHTS)

Prima di tornare nel capoluogo siciliano in vista della sfida contro l'Ascoli, in programma dopo la sosta sabato 16 settembre, alle ore 14:00, allo Stadio "Del Duca", il numero 3 del Palermo - in possesso del doppio passaporto danese e statunitense - sarà impegnato in un'altra gara: quella contro l'Oman, in scena il 12 settembre a St. Paul, in Minnesota, dove potrebbe trovare ancora una volta spazio.