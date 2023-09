Palermo, non solo Stulac: anche Gomes e Coulibaly puntano alla cabina di regia

Attualmente, la prima scelta sembrerebbe essere Leo Stulac, con lo sloveno pronto a ricoprire un ruolo da protagonista nell'undici titolare del Palermo dopo una stagione travagliata a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per una buona fetta dello scorso campionato. L'ex Empoli e Venezia è anche riuscito a trovare la via della rete, la prima con i siciliani, nel corso del match contro la Feralpisalò, su assist del collega di reparto, Jacopo Segre. Il secondo nome per la regia è quello di Claudio Gomes, rivelazione della passata annata, con il francese ex Manchester City che ha stupito la piazza rosanero in quanto a dinamismo e proposizione. Di caratteristiche tecniche diverse rispetto a Stulac, Gomes può offrire a Corini maggior copertura in fase difensiva oltre che maggior rapidità, rinunciando tuttavia alla classe e alle intuizioni dello sloveno. Il quotidiano sottolinea un dato curioso: il mediano classe 2000 non ha disputato nemmeno un minuto del match con la Feralpisalò, non ritagliandosi uno spazio di gara per la prima volta dalla sconfitta spartiacque con la Ternana per 3-0 al "Liberati" nella passata stagione. Infine, si aggiunge ai contendenti il nuovo arrivato Mamadou Coulibaly, approdato in Sicilia alla vigilia della chiusura dello scorso calciomercato. L'ex Ternana è un'opzione che garantisce concretezza, agendo davanti alla difesa ed imponendosi con la propria fisicità sia in fase di recupero che di impostazione.