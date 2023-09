Stulac: “Parma e Venezia forti quest’anno. Corini giocava nel mio ruolo, consigli…”

" La scorsa stagione per me è stata davvero difficile : è stata dura guardare i compagni da fuori senza potergli dare un aiuto, ma sono contento per il lavoro che hanno svolto perché hanno fatto vedere il meglio possibile". Lo ha detto Leo Stulac, centrocampista del Palermo costretto ad osservare da lontano la stagione della propria squadra nella passata annata a causa di un infortunio. Lo sloveno è stato intervistato dal Giornale di Sicilia, gettando lo sguardo verso il cammino che aspetta i rosanero in questo competitivo campionato di Serie B:

"Quest’anno dobbiamo lottare per la testa della classifica e tenere duro partita dopo partita: io cercherò di fare del mio meglio. allenandomi al massimo e cercando di aiutare i compagni in ogni gara. La B è sempre stata un campionato difficile, quest’anno oltre a Parma e Venezia ci sono altre squadre forti. Noi sappiamo di esserlo pure. Ma dobbiamo sempre fare il massimo: ancora siamo all’inizio ed è tutto da vedere. Ciò che dobbiamo fare è rimanere tranquilli e lavorare bene pensando sempre una partita alla volta. La concorrenza fa parte del calcio ed è il segno che siamo una squadra forte: sono felice che altri giocatori si giochino il posto con me, è una sensazione che mi fa lavorare meglio. È bello avere compagni con tanta qualità. Da quando sono arrivato a Palermo il tecnico ha sempre speso belle parole per me e mi ha dato tanti consigli: avendo giocato nel mio ruolo sa perfettamente in che posizione devo mettermi e come fare per rendere il mio gioco ancora più efficace. Quando ero infortunato mi diceva sempre di stare tranquillo e pensare solo a recuperare. Quando è arrivato il sovraccarico muscolare a inizia ritiro non mi sono affatto spaventato, sapevo che non era niente di preoccupante e che il peggio era già passato", ha concluso.