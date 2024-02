Palermo, La Repubblica: “Aria di record al Barbera per sfida al Como. Bivio per la A”

Aria di record al Renzo Barbera. Il Palermo di Corini ha fortemente rilanciato le sue quotazioni in chiave promozione diretta ed il pubblico rosanero è pronto a fornire una spinta che potrebbe essere decisiva in un frangente focale della stagione. Dieci punti nelle ultime quattro gare, poker di successi consecutivi tra le mura amiche e big match contro il Como di Fabregas che precede di soli tre punti Brunori e compagni in classifica. L'ennesima affermazione casalinga consentirebbe alla squadra di Corini di agganciare i lariani e lanciare un forte messaggio al campionato in vista di un altro snodo decisivo: la trasferta del turno sucessivo allo stadio "Zini" di Cremona contro la compagine grigiorossa di Giovanni Stroppa, altra big del torneo cadetto e legittima pretendente al salto di categoria. Il clima in città è di trepidante attesa e l'obiettivo è quello di superare il record stagionale di presenze registrato nella sfida contro lo Spezia al Barbera. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" sottolinea come le premesse per superare il dato di 29.117 spettatori del match contro la formazione di D'Angelo vi siano tutte. La prevendita prosegue infatti a gonfie vele per la gara di sabato 17 febbraio contro Strefezza e compagni, nella giornata di ieri, tra abbonati e tifosi che hanno già acquistato il tagliando per la partita in questione si è già superata quota ventimila unità. Presumibile che Palermo-Como si giocherà di fronte al pubblico delle grandi occasioni: con oltre trentamila spettatori a gremire gli spalti dell'impianto di viale del Fante. In termini di affluenza nelle partite interne, il Palermo è fin qui secondo solo alla Sampdoria nel campionato cadetto: la media del club targato City Football Group è attualmente di 21.800 spettatori per singolo match. In dodici sfide casalinghe ad oggi disputate dalla formazione di Corini il totale di spettatori è di 262.500. In una gara attesissima, che costituisce un vero e proprio crocevia nella corsa alla promozione diretta in Serie A, si prevede un altro bagno di folla al Barbera.