Palermo, Gds: “Meno bomber ma più leader, Corini ha un nuovo Brunori. Tabù Como…”

Sempre e fortissimamente Matteo Brunori. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su importanza e peso specifico del bomber e capitano del Palermo FC nell'economia del gioco della compagine guidata da Eugenio Corini. Il dato meramente realizzativo, che vede Brunori fermo ad otto gol in ventiquattro gare, contro i tredici che aveva realizzato nella stagione precedente nel medesimo lasso di partite, non deve trarre in inganno. Cinque gol in meno all'attivo ma una crescita esponenziale sul piano della compartecipazione allo sviluppo della manovra, dell'intensità e della leadership in entrambe le fasi di gioco nell'arco di novanta e passa minuti. Un'evoluzione tattica palese e tangibile, con l'italobrasiliano con non agisce più da vorace e semplice finalizzatore nei sedici metri, ma giostra con acume e profitto da terminale di manovra, fungendo da riferimento ed al contempo volano nella tessitura delle rame offensive rosanero. Contro il Bari, Brunori si è reso protagonista di due prodezze, eloquenti quanto decisive, che non hanno gonfiato la rete avversarie ma protetto quella di Pigliacelli. Due salvataggi sulla linea, su Puscas e Vicari, che valgono quanto un gol, nell'ambito di una prestazione generosa, lucida e laboriosa, fatta di sponde, imbucate movimenti senza palla funzionali a schiudere spazi nella linea difensiva avversaria. Pur restando un goleador di razza, il numero nove di Corini si sta facendo apprezzare nei panni di leader ed uomo squadra nel cuore del reparto offensivo. Sabato prossimo, melò big match crocevia contro il Como, il Palermo conta sull'apporto del suo capitano e bomber principe. Nella scorsa stagione Brunori non ha fatto gol alla compagine lariana né all'andata né nella sfida del girone di ritorno. Il match clou della venticinquesima giornata del campionato di serie B potrebbe essere l'occasione giusta per sfatare questo tabù.