Palermo, Gds: “Corini, c’è diga Gomes contro Como. Claudio con Strefezza e Verdi…”

Ago della bilancia tattico ed elemento equilibratore per lo scacchiere di Corini. Claudio Gomes è progressivamente diventato pilastro quasi imprescindibile per il centrocampo del Palermo FC. In cima alle gerarchie tecniche del coach di Bagnolo Mella in virtù dell'apporto costante e prezioso che fornisce in entrambe le fasi di gioco. Dinamismo, sagacia e vis agonistica in sede di interdizione e schermatura della linea difensiva, intensità e buona linearità in fase di cucitura ed impostazione della manovra. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sull'importanza del centrocampista francese nell'economia del gioco della squadra rosanero, ulteriormente evidenziata dall'assenza nella trasferta di Piacenza controlla Feralpisalò, in cui il Palermo, specie nella prima frazione, ha sofferto una palese mancanza di ritmo, filtro e nerbo in zona nevralgica. Stulac ha chiaramente caratteristiche diverse e non può garantire in fase di non possesso la stessa mole di lavoro del numero cinque di Corini. Il ritorno di Gomes nell'undici titolare nel big match contro il Como dovrebbe essere l'unica novità rispetto alla formaione schierata nell'ultima sfida contro i Leoni del Garda, con il playmaker sloveno che si accomoderà inizialmente in panchina per poi eventualmente trovare spazio in corso d'opera. Proprio nel match d'andata al Sinigaglia, fu Gomes a propiziare il vantaggio rosa firmato Di Francesco con un'ottima verticalizzazione che ha messo in condizione l'ex Lecce di sbloccare la sfida. Assist che seguì quello confezionato sempre da Gomes per Insigne nella gara interna vinta contro il Pisa. Un ritorno importante quello dell'interno francese, capace di cucire, talvolta verticalizzare ed anche cambiare passo con qualche interessante strappo palla al piede. La sua capacità di interdire, schermare e proteggere la retroguardia - come ricorda il noto quotidiano regionale - sarà quanto mai importante al cospetto di giocatori estrosi, r4apidi e di talento come Strefezza e Verdi. A Gomes il compito di chiudere le direttrici di passaggio, limitare spazi e raggio d'azione ed arginare la qualità tecnica degli avanti del Como, magari trovando anche quel primo gol al Barbera con la maglia del Palermo che sarebbe davvero una succulenta ciliegina sulla torta della stagione del centrocampista rosanero.