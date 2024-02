Palermo, Gazzetta dello Sport: “Quinta al Barbera per la A. Gol Corini al Como…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pone l'accento su un interessante aspetto statistico in vista del big match di sabato prossimo tra Palermo e Como. La compagine rosanero, il cui rendimento è in costante ascesa, ha riedificato la sua classifica grazie ad un repentino cambio di marcia al Barbera. Quattro le vittorie consecutive ottenute infatti tra le mura amiche contro Pisa, Cremonese, Modena e Bari. Un filotto che ha rilanciato le quotazioni playoff della formazione rosanero, ridestando anche velleità di promozione diretta dopo aver scalato posizioni in classifica e ridotto il gap dalle dirette concorrenti. La rosea sottolinea come un eventuale successo contro i lariani, nel venticinquesimo turno del campionato di Serie B, sancirebbe un pokerissimo che il Palermo non centra da un ventennio, quando, nella stagione della prima e storica promozione in a dell'era Zamparini, la squadra di Guidolin sconfisse in sequenza al Barbera Torino, Venezia, Ascoli, Catania e proprio il Como. Rosanero che sbaragliarono di netto la concorrenza con Eugenio Corini che era capitano in campo e leader carismatico di quella formazione che dominò letteralmente il campionato. L'attuale tecnico rosanero fece anche gol nel match che Toni e compagni vinsero tra le mura amiche contro i lariani. Sabato prossimo il Palermo ha la ghiottissima chance di ripetersi, agganciando il Como in graduatoria ed eguagliando il record di cinque vittorie in casa di fila risalente appunto a quella magica stagione calcistica di vent'anni fa. I tifosi rosanero si attaccano anche alla cabala, sottolineando la cadenza decennale delle promozioni del Palermo in A: 2004 e, 2014, sperando che il trend si confermi anche in questo 2024. Per compiere un definitivo salto di qualità, la squadra di Corini dovrà capitalizzare al massimo i due big match consecutivi contro Como e Cremonese, a partire proprio dalla sfida contro i lariani del prossimo turno. Palermo che può avere ragione di Strefezza e compagni, ma servirà una prestazione al limite della perfezione o con un margine esiguo di errore per conquistare l'intera posta in palio in un Barbera che si preannuncia gremito.