Palermo, Corriere dello Sport: “Barbera da record per il bivio A. Scelte Corini…”

Dieci punti in quattro gare, classifica accorciata al vertice e gap ridotto sulle dirette concorrenti per la promozione. Il Palermo ha sensibilmente implementato il passo nelle ultime settimane, dando corpo e sostanza alle sue ambizioni e riaccendendo l'entusiasmo della tifoseria. Due big match contro Como e Cre,monese per provare a spiccare il volo e lanciare l'assalto al secondo posto in graduatoria. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla trepidante attesa che sta caratterizzando la settimana in corso, quella che condurrà al primo bivio con vista Serie A in programma al Renzo Barbera sabato 17 febbraio alle 16.15. Prevendita che procede a gonfie vele e record di presenze stagionale, risalente al match tra Palermo e Spezia, che verrà probabilmente superato. Palermo-Como è certamente il match clou della venticinquesima giornata del campionato cadetto, sfida avvincente che si giocherà in una cornice prestigiosa e davanti ad oltre trentamila spettatori, record non soltanto relativo alle gare casalinghe del club rosanero in stagione ma dell'intero campionato di Serie B. Il noto quotidiano sportivo nazionale si sofferma anche sulla spinosa questione stadio, con il Palermo che lo utilizza al momento in convenzione e lavora per trovare un'intesa per il rinnovo con l'amministrazione comunale. Intanto saranno installati quaranta nuovi tornelli e lettori ottici per agevolare le operazioni di accesso ed evitare ritardi e disagi manifestatisi nel match contro il Bari. Chiaro che il Barbera necessiti di interventi ed operare di manutenzione, ripristino e ammodernamento prioritarie, l'intento di tutti non è quello di contemplare l'idea di costruire un nuovo impianto ma di adoperarsi per un adeguato restyling di quello esistente. Per fare ciò è necessario che comune e Palermo FC raggiungano un accordo per una cessione del diritto di superficie alla società rosanero. Sul fronte tecnico, Corini ritroverà Gomes in zona nevralgica per completare un reparto che fornisce ampie garanzie con Segre e Ranocchia. Pochi altri ballottaggi in essere nell'undici titolare, Insigne e Di Mariano si giocano una maglia a destra nel tridente. Fin qui il coach di Bagnolo Mella li ha alternati, preferendo l'ex Frosinone in casa ed il numero dieci palermitano in trasferta. Occhio anche alla variabile Chaka Traorè, con il classe 2004 ex Milan che scalpita in attesa dell'esordio con la maglia rosanero.