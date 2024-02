Como, ricorso accolto: ridotta la squalifica di Odenthal. Con il Palermo ci sarà

Buone notizia per Cesc Fabregas e Osian Roberts . Cas Odenthal tornerà a disposizione del tecnico del Como per lo scontro diretto contro il Palermo , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Il difensore olandese era stato fermato dal Giudice Sportivo per tre turni a seguito della gomitata data dallo stesso a Rodriguez , che ne ha determinato l'espulsione contro l' Ascoli . Tuttavia, i lariani hanno deciso di presentare ricorso; ricorso accolto dalla Corte sportiva d’appello : la squalifica, pertanto, è stata ridotta da tre a due giornate, già scontate dal calciatore classe 2000 che ha saltato le gare contro Ternana e Brescia .

nell'udienza fissata il 13 febbraio 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0206/CSA/2023-2024, proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 06.02.2024 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Odenthal Cas Ruben in relazione alla gara Como/Ascoli del 27.01.2024; udito l'Avv. Cristiano Novazio per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO: Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".