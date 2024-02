Palermo, Gds: “Diakité titolare contro il Bari, Di Mariano o Insigne? Dubbi Corini”

Management rosanero concentrato sulle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, ma il Palermo di Corini ha la testa al match di domani sera contro il Bari al Barbera. C'è voglia di accelerare in classifica e dare continuità ai risultati positivi contro Modena e Catanzaro. Contro i pugliesi di Pasquale Marino, Brunori e compagni potrebbero calare il poker di successi interni consecutivi dopo aver regolato Pisa, Cremonese ed appunto i canarini di Paolo Bianco. L'edizione odiena del Giornale di Sicilia ipotizza le scelte del coach di Bagnolo Mella in vista della sfida contro i galletti. Conferma a livello di modulo per il 4-2-3-1 ammirato al Ceravolo che ha garantito equilibrio ed incisività grazie alla posizione strategica ed alla qualità di Ranocchia, capace di giostrare con profitto tra zona nevralgica e trequarti avversaria alle spalle della prima punta. Gomes e Segre non si discutono in mediana, Diakité dovrebbe debuttare da titolare a destra al posto di Graves in difesa. Tridente con Di Francesco titolare sul versante mancino, ballottaggio Insigne-Di Mariano sul fronte opposto, con il numero dieci che si ricandida titolare dopo l'assist a sEgre per il gol del pari contro i giallorossi di Vivarini. Torna Brunori a guidare l'attacco dopo aver scontato il turno di squalifica, Nedelcearu e Ceccaroni formeranno il tandem al centro della retroguardia, con Lund che sarà preferito ad Aurelio come laterale basso di sinistra nell'undici titolare da opporre ai biancorossi.