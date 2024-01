Calciomercato Palermo, colpo in avanti dal Milan? Pressing rosa su Chaka Traorè

Palermo che prova a battere l'ultimo colpo di questo calciomercato, con un elemento di prospettiva e dal talento cristallino come Chaka Traorè del Milan.

Il countdown del calciomercato coinvolge anche il Palermo targato City Football Group, chiamato a completare, rifinire e potenziare la rosa per legittimare le sue dichiarate ambizioni di vertice nel corrente campionato di Serie B. Almeno un altro tassello da incastonare nel mosaico di Corini. Risolto il capitolo del laterale basso di destra, con l'arrivo del 2000 Salim Diakité dalla Ternana e quello inerente al nome di FilippoRanocchia, prelevato a titolo definitivo dalla Juventus, per la zona nevralgica. Adesso l'attenzione da diversi giorni è rivolta esclusivamente al reparto offensivo, dove NicolaValente ha lasciato direzione Padova e Daniele Verde è rimasto a La Spezia.

Secondo quanto riportato da SportItalia, la società rosanero sta lavorando intensamente con il Milan per chiudere per il trasferimento di Chaka Traorè, jolly offensivo di Primavera e Prima Squadra rossonera, che pareva ormai essere promesso sposo del Losanna e che adesso vede il club rosanero inserirsi con grande veemenza nella trattativa per il talentuoso classe 2004 In queste ore le parti sono costantemente in contatto e si ragiona sulla formula: quasi sicuramente dovrebbe essere un prestito. Da capire se verrà inserito un diritto di riscatto sul cartellino del calciatore.

CONOSCIAMOLO MEGLIO Chaka Traorè è un talento in rampa di lancio, ma c'è ancora molto da scoprire dei pregi ed i difetti del ragazzo, che è soltanto un classe 2004. Le stagioni agli ordini di Ignazio Abate, nella Primavera del Milan, stanno rivelando le peculiarità a livello atletico e tecnico, comunque ben note anche a livelli alti con la prima squadra. Misto di estro e doti importanti dal punto di vista vigoroso, Chaka ha lasciato intravedere cose interessanti nei panni di mera alternativa tra i grandi e punto fermo con i pari età. Ha mostrato un qualcosa che gli permettesse di essere associato a Rafael Leao, per la capacità di unire un buon controllo di palla agli strappi in velocità sulla fascia di competenza. Predilige il piede destro, è la solita ala d'attacco a cui piace venire dentro al campo per andare a fare male alle difese avversarie, sfruttando dribbling e forza fisica.

Nel corso della sua carriera nelle giovanili del Milan, Traoré è stato utilizzato in entrambe le fasce del reparto offensivo, ma è in quella mancina che si è riuscito a guadagnare una piccola considerazione da parte di Stefano Pioli. Il quale l’ha messo titolare contro il Cagliari in Coppa Italia, dodici minuti contro il Frosinone e inserito nelle ripresa di Empoli, lo scorso 7 gennaio. Il risultato? Due gol segnati a soli 19 anni, con il Diavolo Senior. Guizzante e rapido, cerca giocate filtranti per i compagni e calcia bene nello specchio. In ottica Palermo, il modo di giocare dell'ex Parma è perfetto! Le sue caratteristiche tecnico-tattiche si addicono perfettamente ad un tridente che sia offensivo in un 4-3-3 o nei tre dietro alla punta centrale, in caso di 4-2-3-1. Corini aspetta a braccia aperte il suo botto di fine calciomercato.

