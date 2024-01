FOTO Palermo, il saluto di Marconi a Valente: “Ti auguro il meglio, amico mio”

Dopo Edoardo Soleri, anche Ivan Marconi saluta Nicola Valente. Il duttile esterno offensivo classe 1991 è virtualmente un nuovo calciatore del Padova. Jolly poliedrico sulla corsia di destra, Valente è stato tra i protagonisti della promozione dalla Serie C alla B con sette gol ed undici assist tra regular season e playoff, così come con Eugenio Corini nel suo primo campionato cadetto, con trentadue presenze, tre gol e sei assist vincenti. Spazio ed impiego che si è drasticamente ridotto in questa stagione, dunque l'addio.