Calciomercato Palermo, colpo per la Primavera: preso Bevilacqua dall’Atalanta

Rinforzo per la Primavera del Palermo in questa sessione di mercato. Come rende noto la Lega B è stato depositato il contratto di Marco Bevilacqua dall'Atalanta. L'attaccante 19enne ha disputato in questa stagione una sola presenza in Coppa Italia Primavera. Il giovane approda in rosanero in prestito fino al termine della stagione.